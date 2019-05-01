Под Карачевом произошло серьезное ДТП с иномарками, есть раненая

2 мая в Карачевском районе произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen Passat и Chevrolet Lacetti, пострадала 67-летняя женщина.

У пассажирки Chevrolet Lacetti обширная ушибленная рана лба, ее отпустили с назначением лечения.

Само происшествие случилось в 14:10 на 102 километре трассы «Орёл-Смоленск».

По предварительной информации, 40-летний водитель Volkswagen Passat, двигаясь из Брянска в сторону Карачева, во время разворота не уступил дорогу Chevrolet Lacetti под управлением 34-летнего водителя, в итоге транспорт столкнулся.

Напомним, в Брянске на Речной во время происшествия погиб водитель Volkswagen Golf.