В ДТП на площади Партизан в Брянске едва не разбились три человека

2 мая в Брянске на проспекте Ленина, недалеко от площади Партизан, произошло ДТП с участием Chevrolet Aveo и «ВАЗа-21074», ранены трое.

Сам инцидент случился в 01:15. Как объяснили в ГИБДД, 39-летний водитель Chevrolet Aveo ехал с улицы Пересвета по Красноармейской с левым поворотом на проспект Ленина по крайней левой полосе и не уступил дорогу «ВАЗу-21074» под управлением 22-летнего водителя.

У 25-летнего пассажира Chevrolet Aveo - ушиб грудной клетки; его отпустили с назначением лечения. 20-летняя девушка из этого же авто получила растяжение связок шейного отдела позвоночника; врачи, назначив лечение, отправили домой.

«22-летний водитель «ВАЗа-21074» получил ушибленную рану правой височной области, ушиб 3 и 4 пальцев правой кисти; ему назначили амбулаторное лечение», - объяснили в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, недалеко от Супонево случилась авария с большегрузом.