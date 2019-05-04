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В Унече 50-летнего велосипедиста сбила водитель иномарки Honda

Опубликовано Вчера, 20:19

4 мая в Унече на Стародубской случилась авария с участием иномарки Honda ACCORD и велосипедиста, в итоге пострадал водитель двухколесного транспорта.

Само происшествие произошло в девять утра. Как сообщили в отделе ГИБДД,  50-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Honda ACCORD, ехала по улице Твардовского в сторону Стародубской. Во время поворота налево не уступила дорогу 50-летнему велосипедисту.

У пострадавшего - перелом шейки правого плеча; его госпитализировали.

Напомним, в Новозыбкове произошла серьезная авария, ранены две велосипедистки.

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