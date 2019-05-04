В Советском районе произошел пожар

4 мая в СО «Дружное» Советского района случилось возгорание, на тушение выезжали спасатели первой и восьмой частей на двух автоцистернах.

Информация о пожаре поступила в 19:40. Через семь минут огнеборцы прибыли на улицу Объездную.

Как оказалось, горел дачный дом размером 3х4 метра.

В тушении использовали ручной ствол.

«В 19.51 пламя локализовали, в 19.59 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.