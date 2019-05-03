В Фокинском районе случился крупный пожар
5 мая в Фокинском районе Брянска недалеко от высотных домов случилось возгорание, видео опубликовал в сети один из местных жителей.
Как оказалось, в районе мясокомбината вечером произошел «травяной» пожар.
По утверждению очевидца, пламя охватило поле вокруг многоэтажки, ветер со стремительной силой раздувал огонь.
«Там не знаю, может, машины начали гореть. Потому что в углу парковка, пару машин еще не забрали. Владельцы, похоже, не видели», - объяснил брянец.
На тушение прибыли сотрудники МЧС.
Фото - кадр видео.
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