В Фокинском районе случился крупный пожар

5 мая в Фокинском районе Брянска недалеко от высотных домов случилось возгорание, видео опубликовал в сети один из местных жителей.

Как оказалось, в районе мясокомбината вечером произошел «травяной» пожар.

По утверждению очевидца, пламя охватило поле вокруг многоэтажки, ветер со стремительной силой раздувал огонь.

«Там не знаю, может, машины начали гореть. Потому что в углу парковка, пару машин еще не забрали. Владельцы, похоже, не видели», - объяснил брянец.

На тушение прибыли сотрудники МЧС.

Фото - кадр видео.