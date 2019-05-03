Брянец за убийство получил 10 лет колонии

Мглинский райсуд приговорил 45-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве, к 10 годам колонии особого режима.

Инцидент случился 22 октября 2018 года. Нетрезвый мужчина в одном из домов села Курчичи во время конфликта несколько раз ударил ножом в шею земляка. Потерпевший от полученных ран скончался на месте.

Как выяснилось, гражданин в 2008 году был осужден за подобное преступление.

Напомним, брянские следователи обвинили в убийстве 54-летнему местного жителя.