В Трубчевске водитель большегруза переломал ногу 42-летнему пешеходу

5 мая в Трубчевске на улице Пионерской случилась авария с автомобилем DAF XF, пострадал 42-летний мужчина.

Само ДТП произошло в 10.10 утра. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, 47-летний водитель фуры DAF XF, делая поворот при движении задним ходом, сбил 42-летнего пешехода, который оказывал водителю помощь при развороте.

У пострадавшего открытый перелом костей правой голени, его госпитализировали.

Напомним, в аварии на площади Партизан в Брянске ранены три человека.