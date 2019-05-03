Недалеко от Новозыбкова «ВАЗ» насмерть сбил 54-летнего мужчину

5 мая в Новозыбковском районе случилось ДТП с участием «ВАЗа 21103», один человек получил травмы, еще один скончался на месте.

Инцидент произошел в девять вечера на третьем километре трассы «Новозыбков-Тростань-Замишево».

По предварительным данным, 32-летний водитель «ВАЗа-21103» ехал из деревни Тростань в Новозыбков и сбил на 54-летнего и 46-летнего мужчин.

«54-летний пешеход от полученных травм скончался на месте», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

У 46-летнего пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана нижней челюсти, закрытый перелом левой голени; его госпитализировали.

Правоохранители проводят проверку.