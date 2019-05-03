42-летняя жительница Брянска оплатила 151 тыс рублей «налога» за товар
В течение минувшей недели в Брянской области от мошенников пострадали 11 человек, лишившись 316 тыс рублей, среди потерпевших оказалась и 42-летняя жительница Бежицкого района.
Даме позвонил незнакомец, который представился сотрудником компании, специализирующейся на доставке заказанных через интернет товаров. Объяснил - положена крупная компенсация, только для этого надо оплатить «маленький» налог – 151 тыс рублей. Женщина, поверив мнимому работнику фирмы, перечислила указанную сумму.
По всем 11 случая брянская полиция возбудила уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
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