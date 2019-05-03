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В селе Кабаличи в ДТП с Renault Logan ранен 29-летний парень

Опубликовано Сегодня, 13:46

29-летний молодой человек, водитель Renault Logan, получил травмы во время аварии 5 мая на улице Советской в селе Кабаличи Брянского района.

Инцидент случился в 21:33. По предварительным данным, 29-летний водитель Renault Logan, не справившись с управлением, съехал в кювет, где опрокинулся и врезался в дерево.

У пострадавшего тупая травма живота, перелом ребер с правой стороны, закрытый пневмоторекс, закрытый перелом правой лопатки, перелом плеча; его госпитализировали.

Напомним, в Брянске на Речной во время ДТП погиб водитель Volkswagen Golf.

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