В Фокинском районе 83-летняя пенсионерка «урегулировала» проблему за 29 500 рублей

Брянская полиция проводит расследование в связи с аферой, которую мошенники совершили на минувшей неделе в отношении 83-летней пенсионерки в Фокинском районе.

Пожилой женщине позвонил неизвестный, представившись правоохранителем, он сообщил, что ее родственник попал в беду. Но проблему можно «урегулировать» с помощью 29 500 рублей. Потерпевшая сразу перевела на счет мужчины нужную сумму.

Через время старушка позвонила родственнику и выяснила, что у него все в порядке.

Напомним, жительница Брянска заплатила 151 тыс рублей

«налога» за товар.