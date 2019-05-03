В Бежицком районе из административного здания эвакуировали 48 человек

6 мая на аллее Металлургов в Бежицком районе случился пожар в административном здании, на улицу эвакуировали 48 человек.

Происшествие случилось в 14:06. Через пять минут на место прибыли спасатели 13-й части на двух автоцистернах.

Как выяснилось, произошло замыкание холодильника с горением площади 2 м2. Пламя ликвидировали на прибытия сотрудников МЧС.

К счастью, обошлось без пострадавших.