Нетьинку охватил страшный дым

6 мая в Нетьинке Брянского района случилось серьезное возгорание, пламя охватило сразу два частных дома.

Информация о пожаре спасателям поступила в 15:09. Через 10 минут огнеборцы шестой, 33-й, 12-1, 13-й частей на пяти автоцистернах прибыли на место.

В тушении использовали четыре ручных ствола и столько же звеньев газодымозащитной службы.

Очевидцы в соцсетях сообщили, что пострадавших и жертв во время возгорания не было.