На Фрунзе в Брянске не разъехались две легковушки

6 мая в областном центре случилась авария с участием иномарки Hundai и отечественной машины «Лада Приора», об этом сообщили очевидцы.

Инцидент произошел около половины пятого вечера на улице Фрунзе. Сперва один из автомобилей врезался в столб линий электропередач, а потом произошло столкновение с другой машиной. От удара оба транспорта получили механические повреждения, больше всего пострадала «Лада Приора».

Официальной информации о ДТП не было.