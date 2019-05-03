На Горького в Брянске Hyundai и «ВАЗ» не поделили дорогу

6 мая в Брянске на улице Горького случилась авария с Hyundai и машиной «ВАЗ-11183», пострадала 55-летняя женщина, пассажирка первого транспорта.

У дамы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лобной области; ее отпустили домой с назначением лечения.

Само ДТП произошло в 14:05. Как объяснили в ГИБДД, 59-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь с Калинина на проспект Ленина, врезался в «ВАЗ-11183» под управлением 35-летнего водителя.

Напомним, два легковых автомобиля не поделили дорогу на улице Фрунзе.