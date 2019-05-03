В Брянске оштрафован лихач на авто Nissan

Сотрудники брянского ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя автомобиля Nissan, который нарушил правила дорожного движения.

Инцидент случился 22 апреля 2019 года недалеко от дома №2 по улице Карла Либкнехта. Автомобилист не соблюдал требования знака «Направление движения по полосам».

Запись нарушения была опубликована в одной из соцсетей.

В итоге водителя оштрафовали на 500 рублей.