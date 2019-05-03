Пока брянец был в церкви, дома его ожидал «сюрприз»

Новозыбковская полиция завела уголовное дело в связи с двумя кражами, которые были совершены в райцентре у двоих местных жителей.

Первый случай произошел в доме 37-летнего мужчины, когда он уехал в церковь. Вернувшись через полтора часа обратно, он еще с улицы заметил, что одно из пластиковых окон повредилось.

Как выяснилось, вор не стла расшифровывать код сейфа, а просто унес его со всеми деньгами – 2 тыс долларов, 2 тыс евро и 100 тыс рублей.

Второй инцидент случился в жилище 45-летнего мужчины в селе Шеломы. Он лишился из шкафа 116 тыс рублей.

Полиция устанавливает личности подозреваемых.