На Верхней Лубянке в Брянске случилась «тройная» авария

Две иномарки и отечественная легковушка столкнулись 7 мая на улице Верхняя Лубянка областного центра, об этом сообщили в соцсетях.

Как рассказывают свидетели, у всех машин от удара серьезные повреждения. Пострадавших и жертв не было.

Официальной информации об аварии не поступало.

Напомним, в Брянске на Горького не разъехались Hyundai и «ВАЗ».