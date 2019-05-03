В Мглине огнеборцы тушили легковушку и два частных гаража

7 мая в Мглине на улице Комсомольской случился большой пожар, к счастью, обошлось без пострадавших.

Возгорание произошло в 13:41. Через четыре минуты спасатели 45-й части на двух автоцистернах прибыли по адресу. К тому времени пламенем были охвачены два частных гаража и легковушка.

В гашении использовали два ручных ствола.

«В 13.55 пожар локализовали, в 14.10 ликвидировали. Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.