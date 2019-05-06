В Брянске разоблачен чемпион мира по пауэрлифтингу

Брянская полиция возбудила уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, который подозревается в серии афер.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Расследование уже завершили. Дело направлено в Советский районный суд.

По материалам следствия, с 2011 по 2018 год гражданин с помощью обмана завладел более чем 11 миллионами рублей.

Прикрываясь титулом чемпиона мира по пауэрлифтингу, он знакомился с женщинами из областного центра и через некоторое время убеждал их оформить на себя кредиты - так спортсмен просил помочь в открытии бизнеса. Возвращать средства мужчина не собирался.

Во время расследования у подозреваемого изъяли имущество стоимостью около двух миллионов рублей.