В поселке Бытошь огнеборцы тушили пожар

В поселке Бытошь Дятьковского района случилось возгорание, на место выезжали спасатели 36-й части и местного подразделения на двух автоцистернах.

Информация о пожаре поступила в 03:37. Через четыре минуты огнеборцы были на улице Маяковского. Как оказалось, горел частный сарай размером 6х4 метра.

В тушении использовали два ручных ствола.

«В 04.02 пламя локализовали, в 04.26 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, в Мглине тушили два частных гаража и легковой автомобиль.