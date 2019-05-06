В Карачеве дорогу не поделили Renault и «ВАЗ», есть раненые
7 мая в Карачеве на улице Октябрьской случилась авария с автомобилями Renault и «ВАЗ», пострадали два человека.
У 66-летней пассажирки иномарки ушиб мягких тканей головы, туловища; ее отпустили с назначением лечения.
74-летний водитель «ВАЗа» ушиб грудину; его тоже отправили на амбулаторное лечение.
Сам инцидент произошел в 13:06. Как объяснили в ГИБДД, 74-летний водитель «ВАЗа», поворачивая налево на улицу Урицкого, не уступил дорогу Renault, который ехал на Володарского. Машины столкнулись.
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