На 3-й Разина в Брянске «ВАЗ» сбил 11-летнего мальчика
7 мая в областном центре на улице 3-я Разина случилась авария с автомобилями Volkswagen Passat и «ВАЗ-21053», в итоге пострадали 11-летний мальчик и 22-летний пассажир «ВАЗа».
У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки; сейчас он дома на лечении. 22-летний пассажир «ВАЗа-21053» получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки; он также отпущен с назначением лечения.
Само ДТП произошло в 18:45. По данным ГИБДД, 34-летний парень, управляя авто Volkswagen Passat, ехал с улицы Чичерина в сторону Профсоюзов. На перекрёстке не предоставил преимущества в движении «ВАЗу-21053» под управлением 25-летнего водителя. От столкновения последний отлетел на стоявшего с левой стороны 11-летнего мальчика.
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