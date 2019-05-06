У пожилого брянца случилась неприятность из-за 49-летней дамы

Брянская полиция предъявила обвинение в афере 49-летней местной жительнице.

К правоохранителям обратился 79-летний пенсионер. С его банковского счета неизвестный списал 9500 рублей. Как оказалось, у него пропала кредитка.

Сыщики провели расследование и выяснили, что кражу могла совершить 49-летняя дама. В отделении она признала вину, объяснив, что нашла чужую банковскую карту и за три дня потратила средства с нее на продукты.

Ущерб возмещен. Женщине «светит» до пяти лет со штрафом в 300 тыс рублей.