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У пожилого брянца случилась неприятность из-за 49-летней дамы

Опубликовано Сегодня, 11:13

Брянская полиция предъявила обвинение в афере 49-летней местной жительнице.

К правоохранителям обратился 79-летний пенсионер. С его банковского счета неизвестный списал 9500 рублей. Как оказалось, у него пропала кредитка.

Сыщики провели расследование и выяснили, что кражу могла совершить 49-летняя дама. В отделении она признала вину, объяснив, что нашла чужую банковскую карту и за три дня потратила средства с нее на продукты.

Ущерб возмещен. Женщине «светит» до пяти лет со штрафом в 300 тыс рублей.

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