В Комаричах дама расправилась с гражданским супругом

Следователи Брянской области завели уголовное дело на 38-летнюю жительницу поселка Комаричи, которая подозревается в убийстве.

Гражданку собираются заключить под стражу.

По материалам расследования, 7 мая 2019 года дама была в своей квартире. Вместе с сожителем она устроила застолье со спиртным. Внезапно разразился скандал, во время которого она ударила супруга ножом в грудь.

От ранения потерпевший скончался на месте.

«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - сообщили в пресс-службе регионального следкома.