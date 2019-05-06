Недалеко от села Супонево на трассе водителей подстерегает опасность

На дороге недалеко от Супонева автомобилистов ожидает неприятность – хулиганы положили на дорогу самодельные металлические шипы.

Информация об этом 8 мая появилась в одной из соцсетей.

По словам свидетеля Майи Коваленской, ЧП случилось с шести до восьми утра, именно в такой промежуток времени ее машина пробила два передних колеса.

В связи этим дама посоветовала всем, кто собирается на отдых или рыбалку в карьер по объездной дороге, быть осторожными. Кроме этого, с посланием она обратилась к самим хулиганам: «Что с вами? Человек приехал с обычной удочкой! Вам действительно делать нечего? Вам повезло, что ушли незаметно».