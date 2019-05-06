В Брянске на Ново-Советской произошло ДТП, пострадал мопедист

8 мая в областном центре на улице Ново-Советская случилась авария с участием скутера и автомобиля Renault Logan, пострадал водитель двухколесного транспорта.

Инцидент произошел в 21:30. По предварительной информации, 19-летний молодой человек на скутере Орион, двигаясь со стороны Литейной в Почтовой, не учел необходимую дистанцию до впереди двигавшегося транспортного средства и врезался в Renault Logan под управлением 29-летнего парня.

В результате ДТП водитель мопеда получил сотрясение мозга; его отпустили домой с назначением лечения.

Напомним, в Унече 50-летнего велосипедиста сбила водитель иномарки Honda.