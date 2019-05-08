Под Навлей в ДТП ранен 10-летний велосипедист

9 мая в Навле на улице Ленина произошла авария с участием авто Chevrolet Lanos и велосипедиста, в итоге пострадал 10-летний водитель двухколесного транспорта.

Инцидент случился в 11:55. По предварительным данным, 27-летняя автомобилистка на иномарке Chevrolet Lanos ехала с улицы Розы Люксембург в направлении переулка Л. Карповой и врезалась в 10-летнего велосипедиста, который стал пересекать проезжую часть дороги на велосипеде справа налево.

В результате мальчик получил сотрясение головного мозга, ушиб обеих голеней, многочисленные ссадины лица; его госпитализировали.