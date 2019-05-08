В ДТП на Московском в Брянске пострадала дама с 6-летним ребенком
9 мая в Брянске на Московском проспекте случилась авария с участием автомобиля Renault Fluence, ранены 26-летняя женщина и 6-летний ребенок.
У дамы ушиб правого плечевого и локтевого суставов; ее отпустили с назначением лечения. Мальчик получил закрытый перелом теменной кости справа; его госпитализировали.
Само происшествие произошло в 15:45.
25-летний водитель иномарки Renault Fluence, двигаясь задним ходом, наехал на 26-летнюю женщину, перевозившую в детской коляске 6-месячного мальчика.
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