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В ДТП на Московском в Брянске пострадала дама с 6-летним ребенком

Опубликовано Сегодня, 15:30

9 мая в Брянске на Московском проспекте случилась авария с участием автомобиля Renault Fluence, ранены 26-летняя женщина и 6-летний ребенок.

У дамы ушиб правого плечевого и локтевого суставов; ее отпустили с назначением лечения. Мальчик получил закрытый перелом теменной кости справа; его госпитализировали.

Само происшествие произошло в 15:45.

25-летний водитель иномарки Renault Fluence, двигаясь задним ходом, наехал на 26-летнюю женщину, перевозившую в детской коляске 6-месячного мальчика.

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