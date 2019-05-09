В Клинцах после ДТП госпитализировали водителя мотоцикла Chituma

11 мая на улице Октябрьской в Клинцах произошла авария с участием автомобиля Renault Logan и мотоцикла Chituma, пострадал водитель двухколесного транспорта.

Инцидент случился в 09:50. По предварительным данным, 60-летний автомобилист на Renault Logan ехал с Парковой на Дзержинского. Поворачивая налево, он не уступил дорогу 19-летнему мотоциклисту.

У пострадавшего черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом костей таза; он госпитализирован в Клинцовскую ЦГБ.