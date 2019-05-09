В Новозыбкове «ВАЗ» сбил 13-летнего мальчика

13-летний мальчик получил травмы, угодив под автомобиль «ВАЗ-21102» 10 мая на улице Первомайской в Новозыбкове.

Инцидент случился в 14:15. Как объяснили в отделе ГИБДД, 30-летний автомобилист на «ВАЗе 21102» ехал по улице Первомайской со стороны Коммунистической и сбил 13-летнего пешехода, пересекавшего дорогу в неположенном месте.

У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей затылочной области справа, ссадины левого коленного сустава, ссадины левой половины лица; его госпитализировали в Новозыбковскую ЦРБ.