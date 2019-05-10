ДТП под Почепом с иномарками: пострадали водитель и пассажир
11 мая в Почепском районе случилась авария с участием Mitsubishi ASX и Mitsubishi Space Star, ранены два человека.
У 31-летней женщины – водителя автомобиля Mitsubishi ASX – ушиб шейного отдела позвоночника, ушибленные ссадины лба, сотрясение мозга; ее отпустили с назначением лечения.
54-летняя пассажирка Mitsubishi Space Star получила ушиб левой молочной железы, ушиб левого плеча; ей также назначили врачи лечение и отпустили домой.
Само ДТП произошло в 19:50 на третьем километре трассы «Брянск-Новозыбков-Погар». По предварительным данным, 58-летний водитель Mitsubishi Space Star, двигаясь с дороги «Брянск-Новозыбков» в поселок Семцы не учел дистанцию и столкнулся в Mitsubishi ASX под управлением 31-летней женщины, которая снизила скорость для поворота налево на нерегулируемом перекрестке.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Амнистия» для нерадивых водителей
В связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
Широкополосный интернет от «Ростелекома» за минувший год выбрали более двух тысяч абонентов компании в Брянской области. В основном пользователи выбирали тарифные планы «Выгодный интернет 50» и «Домашний Интернет 100 Мбит/с в комплекте 2в1». В первом квартале 2019 года по популярности лидирует предложение «Для интернета», за которым следует пакет «Для интернета везде». Последний включает «Домашний интернет» и «Мобильную связь» с 4 Гб трафика и безлимитным общением в соцсетях и мессенджерах.
В преддверии Дня Победы брянские железнодорожники приняли участие в торжественном митинге и возложили цветы к Вечному огню на улице Красных Партизан в Брянске.
Накануне Дня Победы директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Александр Косарим, представители молодежного Совета и первичной профсоюзной организации посетили ветеранов, участников и узников Великой Отечественной войны – бывших работников Брянскэнерго.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.