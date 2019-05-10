ДТП под Почепом с иномарками: пострадали водитель и пассажир

11 мая в Почепском районе случилась авария с участием Mitsubishi ASX и Mitsubishi Space Star, ранены два человека.

У 31-летней женщины – водителя автомобиля Mitsubishi ASX – ушиб шейного отдела позвоночника, ушибленные ссадины лба, сотрясение мозга; ее отпустили с назначением лечения.

54-летняя пассажирка Mitsubishi Space Star получила ушиб левой молочной железы, ушиб левого плеча; ей также назначили врачи лечение и отпустили домой.

Само ДТП произошло в 19:50 на третьем километре трассы «Брянск-Новозыбков-Погар». По предварительным данным, 58-летний водитель Mitsubishi Space Star, двигаясь с дороги «Брянск-Новозыбков» в поселок Семцы не учел дистанцию и столкнулся в Mitsubishi ASX под управлением 31-летней женщины, которая снизила скорость для поворота налево на нерегулируемом перекрестке.