Брянец на «ВАЗе» протаранил аттракцион

ДТП с автомобилем «ВАЗ-2115» случилось на центральной площади Новозыбкова 11 мая, машина влетела в аттракцион.

Как сообщили свидетели в одной из соцсетей, автомобилист, по всей видимости, был нетрезвым. От удара транспорт получил повреждения.

Неизвестно, были ли в аварии пострадавшие.

Официальной информации о происшествии не было.