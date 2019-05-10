В Суражском районе на пожаре пострадал один человек

12 мая в селе Кулаги Суражского района случился пожар в жилом доме, по адресу выезжали спасатели 18-й и 10-й частей на двух автоцистернах.

Информация о возгорании поступила в 02:40. Через 20 минут огнеборцы прибыли на место. К тому времени пламя охватило частный жилой дом размером 6х11 метров.

Пожарные использовали два ручных ствола. За 14 минут огонь локализовали, еще через 20 ликвидировали.

«Есть пострадавший. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.