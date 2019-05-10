В трех районах Брянской области нашли несколько взрывоопасных предметов

В Выгоничском, Жуковском районах и Почепе местные жители обнаружили три взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны.

Первый боеприпас - артиллерийский снаряд 105 мм - был найден в селе Полужье Выгоничского района. В 13:30 его обезвредили сотрудники «Брянского пожарно-спасательного центра».

Второй такой же снаряд, только калибра 122 мм, ликвидировали в 14.00 в Жуковке-Летошниках.

Третий боеприпас уничтожили в 17:35 в переулке Усиевича города Почеп. Речь идет об артиллерийском снаряде калибра 88 мм.