В Фокинском районе горел ларек

12 мая в Фокинском районе Брянска на Московском проспекте произошел пожар, на помощь выезжали спасатели третьей части на двух автоцистернах.

Сведения о возгорании огнеборцы получили в 00:13. Через пять минут они прибыли по адресу. К тому времени из холодильной камеры ларька на площади одного квадратного метра вырывались языки пламени.

Спасатели задействовали в тушении ручной ствол. За 15 минут огонь локализовали, еще за четыре – ликвидировали.

«Пострадавших нет. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.