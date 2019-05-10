11-летняя велосипедистка получила сотрясение мозга под Суражом

12 мая в Суражском районе произошло ДТП с Renault Logan и 11-летней велосипедисткой, в итоге последняя получила травмы.

Сам инцидент случился в 12:40 на 32-м километре трассы «Клинцы-Сураж».

Как сообщили в отделе ГИБДД, 21-летний водитель Renault Logan, двигаясь со стороны Клинцов в Сураж, столкнулся с 11-летней велосипедисткой, которая делала поворот налево.

У девочки множественные ссадины волосистой части головы, шеи, спины, поясничной области, сотрясение головного мозга; ее отпустили с назначением лечения.