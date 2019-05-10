Подозреваемый в похищении «ВАЗа» задержан в Брянске
Брянская полиция задержала 29-летнего жителя поселка Верный путь, который подозревается в краже.
К правоохранителям с заявлением об угоне автомобиля «ВАЗ-21061» обратился 43-летний мужчина из Советского района.
На поиск легковушки и задержание злоумышленника ушло меньше суток. Как выяснилось, подозреваемый сдал похищенное на металлолом.
Транспорт вернули владельцу.
Задержанному «светит» до пяти лет по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Амнистия» для нерадивых водителей
В связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
Широкополосный интернет от «Ростелекома» за минувший год выбрали более двух тысяч абонентов компании в Брянской области. В основном пользователи выбирали тарифные планы «Выгодный интернет 50» и «Домашний Интернет 100 Мбит/с в комплекте 2в1». В первом квартале 2019 года по популярности лидирует предложение «Для интернета», за которым следует пакет «Для интернета везде». Последний включает «Домашний интернет» и «Мобильную связь» с 4 Гб трафика и безлимитным общением в соцсетях и мессенджерах.
Брянские железнодорожники примут участие во Всероссийской акции #СТОПВИЧСПИД, которую ежегодно поддерживает компания «РЖД».
Накануне Дня Победы директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Александр Косарим, представители молодежного Совета и первичной профсоюзной организации посетили ветеранов, участников и узников Великой Отечественной войны – бывших работников Брянскэнерго.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.