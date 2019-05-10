Под Выгоничами нетрезвая дама жестоко расправилась с односельчанином

Брянские следователи предъявили обвинение в убийстве 32-летней жительнице села Красное Выгоничского района.

Обвиняемую собираются заключить под стражу.

По материалам следствия, инцидент случился вечером 8 мая 2019 года. Дама устроила с 43-летним односельчанином застолье со спиртными напитками. Внезапно между собутыльниками возникла ссора, во время которой обвиняемая ударила оппонента ножом в область груди. От полученных травм мужчина скончался.

«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - сообщили в пресс-службе регионального следкома.