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В Бежице лихач на авто Hyundai едва не сбил пешеходов

Опубликовано Сегодня, 14:03

10 мая в Бежицком районе на улице Литейной был замечен «автохам» на иномарке Hyundai, который нарушил правила дорожного дивжения, этот момент попал на видео.

Инцидент случился около светофора у кольца. Ролик опубликовали в одной из соцсетей. На нем видно, что автомобилист не стал ждать «зеленого» сигнала и проехал, едва не сбив пешеходов.

Такому нарушителю штрафа не избежать.

 

Фото - кадр видео.

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