В Брянске оштрафован водитель машины скорой помощи
Работники брянского ГИБДД завели административные дела на водителей автомобилей «ГАЗ» (скорая помощь), Volkswagen и Lifan, которые нарушили правила дорожного движения.
Автомобилистов привлекли к ответственности благодаря записи, появившейся в соцсети.
Сам инцидент случился 7 мая 2019 года около дома №45 по улице Ульянова. Водители указанных машин, совершая поворот направо, не заняли крайнее правое положение на проезжей части. Каждый из них оштрафован на 500 рублей.
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