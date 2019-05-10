В Брянске оштрафован водитель машины скорой помощи

Территория отдыха в «Соловьиной роще» официально открыта.В начале мая в Смоленске состоялось торжественное открытие парка культуры и отдыха «Соловьиная роща». В праздничном мероприятии принял участие губернатор Алексей Островский.

В Смоленске у стелы погибшим в годы Великой Отечественной войны железнодорожникам состоялся митинг памяти, посвященный 74-й годовщине Великой Победы. В нем приняли участие руководители Смоленского региона Московской железной дороги и регионального подразделения Дорпрофжел, ветераны-железнодорожники, работники предприятий, молодые железнодорожники, представители общественных организаций, жители города-героя Смоленска.

Рославльская полиция возбудила уголовные дела на 32-летнего местного жителя, который подозревается в организации наркопритона и незаконном сбыте запрещенных веществ.

Сам инцидент случился 7 мая 2019 года около дома №45 по улице Ульянова. Водители указанных машин, совершая поворот направо, не заняли крайнее правое положение на проезжей части. Каждый из них оштрафован на 500 рублей.

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