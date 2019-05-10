В поселок Бытошь на пожар выезжали огнеборцы

13 мая в поселке Бытошь Дятьковского района случился пожар на улице Пролетарской, на место выезжали спасатели 36-й части и местного подразделения на двух автоцистернах.

Как оказалось, горел частный сарай размером 4Х8 метров по всей площади.

В тушении использовали два ручных ствола.

«В 21.08 пламя локализовали в 21.13 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, в Фокинке горел ларек.