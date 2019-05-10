В Суземке 55-летнего мужчину сбил Mercedes-Benz

13 мая в Суземском районе произошла авария с автомобилем Mercedes-Benz, погиб 55-летний мужчина.

Само ДТП случилось в 21:30 на пятом километре трассы «Суземка-Украина».

По предварительным данным, 60-летний автомобилист на иномарке Mercedes-Benz 190, двигаясь со стороны поселка Суземка в Севск, сбил 55-летнего мужчину. Последний от полученных травм скончался на месте ДТП.

Напомним, 12 мая в Суражском районе произошло ДТП с Renault Logan и 11-летней велосипедисткой.