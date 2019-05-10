В Жирятинском районе даму, угрожавшую убийством, изолировали от общества на 7 месяцев

Суд Жирятинского района приговорил к семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима 48-летнюю местную жительницу, которая признана виновной в угрозе убийством.

Приговор пока не вступил в законную силу.

По материалам расследования, 16 марта 2019 года нетрезвая дама в своем доме повалила на пол гражданского супруга, схватила руками за шею и, угрожая убийством, начала душить.

В 2018 году ее уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление.