В Брянске на Ульянова в автобусе пострадал 11-летний мальчик

11-летний пассажир получил травмы во время поездки в автобусе «Лиаз 429260» в Брянске.

Инцидент случился в 18:45 на улице Ульянова. Как объяснили в отделе ГИБДД, 27-летний водитель общественного транспорта ехал с улицы Майской Стачки на 3 Интернационала в правом ряду. Во время торможения в салоне упал 11-летний мальчик.

У пострадавшего ушиб грудного отдела позвоночника, его отпустили домой с назначением лечения.

Напомним, в брянской маршрутке на Московском проспекте покалечилась 52-летняя женщина.