Брянец ищет свидетелей ДТП с участием «Лады» и иномарки Lexus

Житель Брянска разыскивает очевидцев аварии, в которую попал его брат на машине «Лада».

Инцидент случился 13 мая в 12:45 на улице Уральская. По словам Александра Бичикова, «Лада» поворачивала на перекрестке и пыталась попасть на проезд Ново-Дзержинский, как вдруг в нее врезался Lexus, протащив пять метров.

«За моим братом ехало несколько машин. Наверняка, это попало на регистратор или регистраторы. «Справедливые» полицейские предъявляют моему брату обвинение в том, что он не дал «Лексусу» совершить манёвр, но на тот манёвр «Лексус» не имел права идти, обгоняя сразу несколько машин на перекрёстке, и, тем более, когда мой брат уже совершал поворот.

Пожалуйста, свидетель, отзовись! +79208695773», - поделился брянец.