В Брянске в 2019 году зарегистрировано 17 ДТП с участием детей

Сотрудники ГИБДД 15 мая начали в областном центре профилактическую акцию «Внимание – дети!», мероприятие решили провести в преддверии летних каникул, поскольку именно в это время года больше всего детворы на улицах города.

Такая профилактика продлится до 29 мая. В ней будут участвовать работники Госавтоинспекции, управление образования, представители школ, подразделения по делам несовершеннолетних.

К слову, в 2019 году в Брянске зафиксировали 17 аварий с участием детей и подростков до 16 лет, где 17 человек получили травмы.

Из-за того, что детвора не соблюдала правила дорожного движения, случилось четыре ДТП.

«Наибольшее количество автоаварий (7) зафиксировано с участием младших школьников от 7 до 10 лет», - объяснили в пресс-службе городской администрации.