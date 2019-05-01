В селе Морачевка горел жилой дом

16 мая в селе Морачевка Жирятинского района случился пожар, на помощь выезжали спасатели 23-й части и ОП «Новоселки» на двух автоцистернах.

В 02:43 информацию о возгорании огнеборцы получили. Через полчаса прибыли по адресу. К тому времени веранду частного жилого дома на площади 9 квадратных метров охватило пламя.

В тушении задействовали два ручных ствола.

«В 03.30 пламя локализовали, в 03.35 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, в Клинцах спасатели тушили пожар.