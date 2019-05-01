На Московском в Брянске в серьезном ДТП ранена 29-летняя девушка

29-летняя пассажирка авто Lada Granta 15 мая в Брянске на Московском проспекте получила травмы во время аварии с участием Mitsubishi Outlander, Lexus RX350.

Врачи поставили ей диагноз «ушиб шейного отдела позвоночника», затем отправили домой на амбулаторное лечение.

Само ДТП произошло в 14:50. Как сообщили сотрудники ГИБДД, 23-летний водитель Mitsubishi Outlander ехал со стороны улицы Калинина на улицу Белорусскую и врезался в Lada Granta под управлением 46-летнего мужчины. От удара Lada Granta отлетел на Lexus RX350 под управлением 40-летней женщины.

Напомним, 7 мая улице Октябрьской Карачева произошла авария с автомобилями Renault и «ВАЗ», пострадали два человека.