В Брянске на Площади Партизан две легковушки не поделили дорогу

16 мая в областном центре на площади Партизан случилась авария с участием автомобилей LADA Kalina и HyndaiI Solaris, информация об этом появилась в соцсетях.

ДТП произошло в 12 дня недалеко от перекрестка с улицей Репина в сторону Площади Партизан. На опубликованных фото видно, что HyndaiI Solaris врезался в отечественную машину.

Официальных данных об аварии не было.

По словам свидетелей, в этом районе возможны заторы.